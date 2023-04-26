حالة الطقس غدا الخميس 27-4-2023.. حرارة ورياح وأمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود نشاط للرياح وفرص لسقوط الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، ضمن حالة الطقس غدا الخميس 27-4-2023، إذ يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وطقس حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا الخميس 27-4-2023

وأضافت «الأرصاد الجوية» في بيان صادر عنها، وجود نشاط رياح حارة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية، إذ ستكون الأمطار بين متوسطة وخفيفة، وذلك في حالة الطقس غدا الخميس.

درجات الحرارة غدا

وتسجل درجات الحرارة غدا الخميس 27 أبريل 2023 على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 32 - 17

- العاصمة الإدارية 32 - 16

- أكتوبر 33 - 17

- بنها 32 - 16

- دمنهور 30 - 16

- وادي النطرون 31 - 16

- كفر الشيخ 31 - 16

- المنصورة 31- 17

- الزقازيق 32 - 17

- شبين الكوم 32- 17

- طنطا 32 - 17

- دمياط 28 - 16

- بورسعيد 29 - 16

- الإسماعيلية 34 - 16

- السويس 32 - 17

- العريش 32 - 12

- رفح 28 - 13

- رأس سدر 27 - 15

- نخل 30 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 30 - 20

- طابا 30 - 20

- شرم الشيخ 33 - 19

- الإسكندرية 24 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 22 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 32 - 20

- سفاجا 34 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 37 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 30 - 21

- رأس حدربة 26 - 20

- الفيوم 32 - 16

- بني سويف 33 - 15

- المنيا 34 - 15

- أسيوط 34 - 16

- سوهاج 35 - 18

- قنا 36 - 19

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 36 - 21

- الوادي الجديد 35 - 19

- أبوسمبل 34 - 21.