حالة الطقس الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذّر من التقلبات الجوية

تشهد حالة الطقس الأيام المقبلة العديد من التقلبات والظواهر الجوية في مختلف المدن والمحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة ثم تعود للانخفاض مرة أخرى بداية من الجمعة، وهو ما يتكرر كثيرا في تلك الفترة من كل عام، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، عن سمات فصل الربيع وتقلبات الطقس التي تحدث به.

وأصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة، حيث ترتفع درجات الحرارة نهارا وتنخفض مساء في الصباح الباكر، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ينتج عنه سقوط أمطار.

حالة الطقس الأيام المقبلة

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد بشان حالة الطقس الأيام المقبلة، أن يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتساقط أمطار خفيفة يوم الخميس على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، وفق توقعات الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة الخميس 27 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة الجمعة 28 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 30 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 29 أبريل

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 26 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 19.