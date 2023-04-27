التحريات تكشف مفاجآت في واقعة وفاة فتاة بالزيتون.. «تيك توك» السبب

كشفت تحريات المباحث في واقعة مصرع فتاة سقطت من شرفة منزلها من الطابق الخامس بمنطقة الزيتون، مفاجآت صادمة، إذ أكد والد الضحية أنه شاهد ابنته تلتقط الفيديوهات لتحميلها على «تيك توك» لكنه زجرها وأخذ الهاتف منها لحذف تلك المقاطع وأعطاه لها مرة أخرى، لكنه فوجئ يوم الواقعة بقيام ابنته بتصوير فيديو آخر، وعندما شاهدته دخلت إلى الشرفة خوفا منه، واختل توازنها وسقطت في الشارع حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وصول الفتاة جثة هامدة

وتلقى مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارا من مستشفى منشية البكري بوصول فتاة جثة هامدة بادعاء السقوط من علو، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى ر. أ 19 عاما، وبالفحص تبين أنها مهشمه الرأس، كما تبين إصابتها بنزيف خارجي وكسور في مناطق متفرقة من الجسم.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجري نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للتشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.