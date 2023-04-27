10 تعليمات من محافظ جنوب سيناء استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 بمدارس جنوب سيناء في السادس من مايو المقبل.

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على ضرورة قيام رؤساء المدن بالتنسيق مع التربية والتعليم بالمرور على كل المدارس الأسبوع المقبل قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتأكد من جاهزيتها.

مبرد مياه ومرواح وزائرة صحية

قال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن» إنه وجه بأن تكون كل المدارس المنعقد فيها امتحانات نهاية العام الدراسي مجهزة بكل وسائل المعيشة للتيسير على الطلاب والطالبات، مشيرا إلى أنه كلف محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتزويد اللجان بكل وسائل الراحة مثل مبردات مياه ومراوح.

أضاف المحافظ أنه شدد على ضرورة تواجد الزائرة الصحية في المدرسة منذ انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتوفير سيارات إسعاف أمام اللجان مع التشديد على ضرورة التزام الطلاب بالتعليمات الخاصة بالامتحانات.

تعليمات دخول اللجان للطلاب

1- دخول اللجان قبل بدء الامتحان بنحو 15 دقيقة.

2- التزام الطلاب بالجلوس في المكان المخصص والمكتوب عليه اسم ورقم جلوس الطالب.

3- منع اصطحاب الكتب أو الملخصات داخل اللجان.

4- منع دخول اللجان بالهاتف المحمول أثناء تأدية الامتحان.

5- عدم خروج الطالب خارج المدرسة في وقت الاستراحة.

6- غلق باب المدرسة مع بداية انطلاق الامتحان رسمياً.

7- منع دخول أولياء الأمور أو أي شخص داخل المدرسة ليس له علاقة بالامتحانات.

8- مراجعة الحضور والغياب بشكل يومي.

9- التأكد من صحة بيانات الطالب المدونة علي ورقة الإجابة.

10- إخطار غرفة عمليات المديرية بأي طوارئ داخل اللجان.