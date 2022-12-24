محافظ جنوب سيناء يوافق على جدول امتحانات نصف العام.. والبداية 14 يناير

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تشهد تطورًا كبيرًا في مجال التعليم ولا يخلوا وادي أو تجمع بدوي من مدرسة لتعليم أبناء سيناء لم تشملها التحديثات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

امتحانات نصف العام

أوضح محافظ جنوب سيناء، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وافق على جدول امتحانات نصف العام بعد عرض محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم عليه، لتبدأ امتحانات العملي أوائل يناير المقبل، والنظري يوم 14يناير، لجميع صفوف النقل والشهادات.

وأكد محمد عقل، توزيع الجداول على كل الإدارات، مع تجهيز المطابع الخاصة بالامتحانات واللجان تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.

شهادة الاعتماد

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، حصول 13 مدرسة على شهادة الاعتماد، من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، ليصل إجمالي المدارس الحاصلة على الجودة 48 مدرسة، لافتًا إلى أن هناك بعض الضوابط لحصول المدارس على الجودة منها:

1ـ تعليم الطالب المهارات بشكل مستمر.

2ـ أن تكون الأنشطة في خدمة الطالب داخل المدرسة.

3ـ تنمية مهارات العمل التعاوني والجماعي لدى المتعلم وتعزيز حقوق وحماية الطفل.

4ـ تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين داخل المؤسسات التعليمية.

5ـ تجهيز المدارس بوسائل التكنولوجيا الحديثة وشبكات الإنترنت.

6ـ تحسين مستوى القراءة والكتابة لدى الأطفال والتلاميذ بالمراحل التعليمية.

7ـ تحقق المعايير الخاصة بتوفير بيئة مدرسية داعمة للمتعلم فى جميع متطلبات محاورها.

8ـ تعليم الطالب ثقافة المواطنة والقيم الجوهرية والتعايش مع الآخرين.

9ـ توافر وسائل وعوامل الأمن والأمان بالمدرسة.

10ـ انخفاض الكثافات الطلابية داخل الفصول.