كيف تطور إنتاج القمح في مصر من 5 إلى 25 أردب للفدان؟ «الزراعة» تُجيب

كشف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة للمناخ عن تطور إنتاج مصر من القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأهم، موضحاً أن الدولة بدأت استيراد القمح في عام 1951 لتغطية احتياجات القوات البريطانية على أرضها، وفي عام 1952 بدأت عملية استيراد القمح للاستهلاك المحلي عندما اتجهت الحكومة الجديدة لتعميم استخدامه بدلاً من الذرة في صناعة الخبز.

الزيادة السكانية تتسبب في زيادة كميات القمح المستوردة

وأضاف أنه مع زيادة عدد السكان في مصر عام 1960 والذي وصل إلى 27 مليون نسمة زاد الاستيراد ليبلغ نحو مليون طن، وظلت كميات القمح المستوردة في مصر تتزايد مع زيادة عدد السكان، مؤكداً أن مصر تستورد حالياً نحو 12 مليون طن من القمح سنويا، بما نسبته 10% من إجمالي صادرات القمح العالمية، لكن في نفس الوقت مصر تنتج ملايين الأطنان سنوياً وبأعلى معدلات الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.

استهلاك مصر من القمح يصل إلى 20 مليون طن

وتابع أن إنتاج مصر من القمح غير كافي لأن سوق الاستهلاك في مصر ضخم جداً ويصل إلى 20 مليون طن بينها 9 ملايين مخصصة للخبز المدعم الذي ينتج منه يوميا قرابة 270 مليون رغيف لسد احتياجات 70 مليون مواطن مسجلين ببطاقات التموين، وأكثر من 140 مليون طن منتجات غذائية أخرى بأنماط استهلاكية غير صحيحة وغير صحية.

كيف تطورت إنتاجية فدان القمح في مصر من 5 إلى 20 أردب؟

وأشار إلى أن إنتاجية القمح في الثمانينيات وما قبلها كانت لا تتعدى 5 أردب للفدان وفى التسعينات كانت لا تتجاوز 10 أردب للفدان، وفي غضون سنوات قليلة ارتفعت إنتاجية الفدان لتتعدى 20 أردب للفدان كمتوسط عام، وهناك مزارع تنتج ما يزيد عن 25 أردب للفدان.

وأوضح أنه بحساب بسيط زاد إنتاج القمح نتيجة زراعة الأصناف المحسنة في 3.5 مليون فدان بأكثر من 50 مليون أردب إضافية بما يعادل 8 ملايين طن قمح قيمتها النقدية أكثر من 75 مليار جنيه سنوياً، وذلك نتيجة استنباط أصنافًا محسنة ومقاومة لمرض الصدأ بأنواعه الثلاثة وهذه الأمراض كانت تسبب خسارة قد تصل إلى 50% من المحصول في سنوات الأوبئة، فضلا عن كونها مقاومة للرقاد الذي كان يسبب هدر من 20 إلى 30%، من المحصول، فضلاً عن القيمة المضافة نتيجة توفير شهر من عمر القمح لجميع الأصناف قصيرة العمر.