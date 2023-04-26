نائب محافظ المنيا يتابع توريد محصول القمح بصومعة الشيخ فضل ببني مزار

تابع الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لعام 2023، بصومعة الشيخ فضل، التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة 60 ألف طن وذلك بمركز بني مزار، في إطار خطة المحافظة، لمتابعة سير العمل بالصومعة وانتظام أعمال توريد محصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية الحيوية.

تفقد نائب المحافظ أقسام الصومعة وغرفة التحكم والسلامة، بحضور عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بنى مزار، والنائب مصطفى خالد فتح الباب عضو مجلس النواب.

تلبية احتياجات المواطنين الغذائية

قال نائب محافظ إن قطاع التموين بالمحافظ شهد تطورا كبيراً خلال الأعوام الماضية، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق مفهوم الأمن الغذائي، حيث اتخذت الدولة المصرية العديد من الخطوات الملموسة على أرض المحافظة، من خلال إنشاء بنية أساسية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين الغذائية، إلى جانب رفع الطاقة الاستيعابية بإنشاء العديد من الصوامع لتخزين السلع الاستراتيجية وعلى رأسها القمح، وإنشاء العديد من المنافذ والمراكز التي تؤدي الخدمات التموينية.

خطة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي

أكد نائب محافظ المنيا، أن المحافظة تسعي بكل عزم لتحقيق المستهدف من توريد محصول القمح هذا العام إسوة بالأعوام الماضية، حيث تم وضع خطة شاملة لتنمية وتطوير القطاع الزراعي، ودعمه بكافة نظم الميكنة الزراعية، والوسائل التكنولوجية الحديثة، لزيادة الرقعة الزراعية بشكل عام، وبشكل خاص زراعة القمح، والتي تصل إجمالي المساحة المنزرعة به في المحافظة إلى 243 ألف فدان.

ووجه نائب المحافظ، بتيسير الإجراءات أمام المزارعين وموردي الأقماح، لافتا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وأخري فرعية بالوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح من خلال 42 موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوي مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد في 15 أبريل الجاري وقد تم توريد 5661 طن من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى اليوم الأربعاء.