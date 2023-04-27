خبير يكشف طرق الحفاظ على محصول القمح ومنع الفقد من الحصاد حتى التوريد

يعد محصول القمح من المحاصيل المهمة، الذي تعتمد عليه الدولة في الحفاظ على الأمن الغذائي، إذ تعمل الأجهزة المختلفة على تسهيل توريد محصول القمح في موعده، واتخاذ كل الإجراءات والتيسيرات في عملية استقبال الأقماح، وصرف المستحقات لمزارعين وحوافز الزراعة والتوريد، التي بلغت 1500 جنيه للأردب الواحد.

تسعرض «الوطن» نصائح الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة لتوريد القمح، والحفاظ على المحصول والحصاد حتى يتم توريد القمح، دون فاقد أو تالف والتقليل من نسب الفاقد.

وأوضح الدكتور سعيد عبدالفتاح جاد الخبير الزراعي بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة لـ«الوطن»، أنه يجب على المزراعين، اتباع عددا من النصائح لتوريد محصول القمح، والحفاظ على المحصول والحصاد بطريقة أمنة، تساهم في وصول المحصول للصوامع بحالة جيدة.

طرق الحفظ على محصول القمح صالح للتوريد

أشار «جاد» إلى أنه يجب اتباع عددا من النصائح لتوريد محصول القمح بصورة جيدة ومثمرة، منها عدم التأخير في عملية الحصاد عن الموعد المناسب، لأن التأخير يؤدي إلى زيادة الجفاف للنباتات، وتصبح سهلة الكسر والحبوب سهلة الفرط، إذ يؤدى ذلك لارتفاع نسبة فقد المحصول.

وشدد على عدم الحصاد إلا بعد وصول المحصول إلى طور النضج، واستخدام الميكنة الحديثة في عمليات الحصاد التي وفرتها وزارة الزراعة بالمديريات والإدارات على مستوى الجمهورية، وتجنب الحصاد في حالة الحصاد اليدوي، في وقت اشتداد درجات الحرارة، ويفضل الحصاد في الصباح الباكر أو بعد الغروب.

طرق الحصول على محصول قمح صالح للتوريد

أشار إلى أنه للحصول على محصول جيد صالح للتوريد في صوامع القمح، يجب إجراء الدراس للمحصول في وقت الظهيرة والعناية بعمليات نقل المحصول، وخلال عمليات الدراس لابد من وضع مفرش بجوار آلة الدراس، ليتم تجميع ما سقط على المفرش لتقليل الفاقد، وتعبئة القمح في عبوات سليمة وغير مقطعة، وتكون مصنوعة من القماش، وعدم وضع ما تم حصاده في أكياس بلاستيك، حتى لا تؤثر عليها درجات الحرارة، وتؤدى إلى اتلاف المحصول.

أوضح «جاد»، أنه يجب على المسؤولين بالمديريات والإدارات والوحدات الزراعية على مستوى الجمهورية، المتابعة اليومية والإرشاد، وتوعية المزارعين بضرورة التوريد بعد رفع سعر التوريد للمحصول الاستراتيجي.