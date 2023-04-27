وزيرة الثقافة: تنفيذ عدد من المشروعات المهمة في سيناء قريبا

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن الوزارة بصدد تنفيذ وتفعيل عدد من المبادرات الثقافية بمراكز وقرى محافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة، بعد تنفيذها بعدد من المحافظات، ولاقت نجاحًا كبيرًا على صعيد الانتشار والمردود، مشيرة إلى أن منها «مواسم نجوم المسرح الجامعي، وابدأ حلمك السينما بين إيديك، ومسرح المواجهة والتجوال، والصوت الذهبي، وورش اكتشاف المواهب»، وغيرها من المبادرات الثقافية والفنية المتنوعة، الهادفة لبناء الإنسان المصري وترسيخ الهوية.

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة البرلمانية لأعضاء برلمان الطلائع والشباب والشيوخ بمحافظة شمال سيناء، الذي نظمته الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة سيناء فرع العريش، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي شمال سيناء

أكدت الوزيرة، أن وزارة الثقافة المصرية لا تدخر جهدًا إزاء تقديم الخدمات الثقافية والفنية لأبناء وأهالي المحافظة، والتوسع فيها، لتحقيق أهداف الدولة في بناء الشخصية الوطنية، وأثنت على جهود شباب البرلمان، إزاء اهتمامهم بقضايا الوطن وتحدياته التنموية، ووصفتهم بأمل ومستقبل مصر المشرق، وهنأتهم على عودة الحياة لطبيعتها، وحالة الأمن والأمان التي تشهدها شمال سيناء من جديد.

وفي سؤال لشباب البرلمان حول آليات خطة الوزارة لإعادة أنشطة قصور الثقافة داخل مدن ومراكز وقرى محافظة شمال سيناء بعد الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت بها المحافظة، أوضحت أن خطة التنمية الثقافية التي تعمل بها الوزارة حاليا، تعتمد على العديد من المحاور المتمثل أهمها في العمل ضمن منظومة متكاملة، بعيدا عن الجُزر المنعزلة، إذ نهتم بضرورة التعاون والتنسيق مع وزارات الدولة الأخرى، التي يمكن من خلالها تقديم الخدمة الثقافية لفئات مجتمعية يصعب على وزارة الثقافة الوصول إليها، بسبب عدم وجود قصر ثقافة في منطقتها.

مستهدفات بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته

ولفتت إلى التنسيق الدائم لتقديم الخدمات الثقافية، من خلال مراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة والمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، وغيرها من الوزارات، مقدمة الشكر لوزيري الشباب والرياضة والتربية والتعليم، لجهد تعاونهما البناء في هذا الصدد، لإحداث التكامل الإيجابي للوصول بالمنتج الثقافي إلى الجمهور أينما وُجد، وهو ما يعود بالنفع على مستهدفات بناء الإنسان المصري وترسيخ هويته.

وعن جهود وزارة الثقافة داخل محافظة شمال سيناء، أكدت الوزيرة أهمية الدور الحيوي الذي يقوم به قصر ثقافة العريش، كأحد روافد التنوير التي تعتمد عليها وزارة الثقافة، لتقديم الخدمات الثقافية والفنية لأهالي المحافظة، إذ لفتت إلى نجاح تنفيذ مبادرة سينما الشعب بالعريش، كونها حققت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا خلال عيد الفطر.

وأكدت مواصلة هذه الجهود، مشيرة إلى محور آخر، وهو التأكيد على حرص الوزارة على استدامة الأنشطة الثقافية والفنية المقدمة في إطار بناء الإنسان الذي يتطلب ديمومة تقديم الخدمة، وعدم اقتصارها على مناسبات بعينها، وكذلك إلى محورية الدور التنموي الذي تنتهجه وزارة الثقافة، المتمثل في الارتقاء بالذائقة المعرفية والإبداعية، لأبنائنا بالشكل الذي يجعلهم أكثر قدرة على تقييم الفن الجيد من الرديء، وصقل قدراتهم إزاء انتقاء الرسالة المستهدفة من المضامين المتعددة التي يتعرضون لها.