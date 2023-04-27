«التموين» تبدأ ضخ سلع شهر مايو لمنافذ البقالين.. صرف الحصص الإثنين المقبل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، ضخ السلع التموينية المقررة لأصحاب البطاقات عن شهر مايو 2023 من خلال مخازن الجملة البالغ عددها 1500 مخزن على مستوى الجمهورية.

صرف السلع التموينية عن شهر مايو 2023

وتلقى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغدائية يؤكد جاهزية المخازن والمنافذ لصرف المقررات التموينية عن شهر مايو 2023 لحاملي البطاقات البالغ عددهم 23 مليون بطاقة مستحقة للدعم.

أسعار السلع التموينية

وقالت مصادر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أسعار السلع التموينية لشهر مايو 2023 مستقرة وتضم 31 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيها.

4- مكرونة 800 جم بسعر 12 جنيها.

5- مكرونة 400 جم بسعر 6 جنيهات.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيها.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.

31- علبة مرقة دجاج عدد 8 مكعبات بسعر 5.25 جنيه.