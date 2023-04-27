إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بقرى مراكز أسيوط وصدفا والغنايم

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن أعمال ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مستمرة دون توقف بناء على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لافتاً إلى شن حملات المتابعة والرصد لأي حالات مخالفة وإزالتها فوراً قبل تفاقهما والتصدي لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة ومستقبلها في غذاء سليم مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

تنفيذ إزالات فورية

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تنفيذ إزالات فورية لعدد 7 حالات تعد على أراض زراعية ومخالفات لقانون البناء حيث تم تنفيذ إزالة فورية لـ 3 حالات تعد على أرض زراعية بأولاد الياس التابعة لمركز صدفا، وحالتي تعد عبارة عن بناء طوب أبيض وأسمنت على أرض زراعية بدير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، وحالتي تعد ببلوك أبيض على مساحة تصل إلى 120 متر بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط.

مشاركة رؤساء المراكز

وذلك عقب رصدها خلال حملات دورية برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ، وخالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم وبالتعاون مع رؤساء الوحدات القروية ومسؤولي إدارات الإشغالات والخدمات وحماية الأراضي والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة والبيئة والري وحماية النيل وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها.