هل تجوز نية الصيام في الصباح؟ «فتوى البحوث الإسلامية» تجيب

هل نجوز نية الصيام في الصباح قضاءً لصيام أيام من شهر رمضان؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مؤكدة أنه لا يصح صوم قضاء يوم من رمضان دون تبييت النية قبل الفجر، لأن القضاء له حكم الأداء، وهكذا كل صيام فريضة.

تبييت نية الصيام

وأضافت في إجابتها على سؤال هل يجوز نية الصيام في الصباح؟، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من لم يبيت نية الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، أخرجه النسائيُّ، وفى روايةٍ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». رواه الخمسة.

نية الصيام في الصباح

واوضحت في إجابتها عن سؤال هل يجوز نية الصيام في الصباح؟، أنه بخلاف صيام النوافل، فإنه لا يجب فيه تبييت النية؛ لما ثبت عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِى الله عنها، قالت: «دخَل علي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يَومٍ، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّي إذًا صائِمٌ». أخرجه مسلم.

واستشهدت بما جاء للشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: «ويجب في الصوم نية جازمة معينة كالصلاة، ولخبر: إنما الأعمال بالنيات، ومعيِّنة بكسر الياء لأنها تُعيِّن الصوم، وبفتحها لأن الناوى يعينها ويخرجها عن التعلق بمطلق الصوم، وجميع ذلك يجب قبل الفجر في الفرض ولو نذرا أو قضاء أو كفارة لخبر: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له»، وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة.

واختتمت: «النية تبدأ في الليل، ولو في آخر الليل، ولو ما نوى إلا في آخر الليل لا بأس.. والنية لا بد منها لقول النبي ﷺ: إنما الأعمال بالنيات فلا بد من كل ليلة على الصحيح، إلا في النافلة فلا يشترط ذلك، لو صام من أثناء النهار.. لو أصبح لم ينو الصيام، لكن ما أكل، ولا تعاطى مفطرًا، ثم أراد أن يصوم نافلة فلا حرج؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: دخل علي الرسول ﷺ فقال: أعندكم شيء؟ قلنا: لا؛ قال: فإني إذًا صائم فصام من أثناء النهار -عليه الصلاة والسلام- نافلة، نعم».