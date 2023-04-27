موعد امتحانات الترم الثاني للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023، لجميع المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023/2022، التي اعتمدت من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

بداية امتحانات الترم التاني 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن يوم السبت 6 مايو 2023 بداية امتحانات الترم التاني 2023 للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في نفس اليوم، وامتحانات الدبلومات الفنية 2023 يوم السبت 27 مايو، وامتحانات الثانوية العامة يوم السبت 10 يونيو 2023.

امتحانت الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر أبريل ورقيا

وحسم وزير التعليم آلية عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، إذ يجرى عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لشهر أبريل ورقيا بالمدارس، مشيرا إلى أن الطلاب ليسوا في حاجة للتدريب على آلية عقد الامتحانات الإلكترونية.

مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الرابع والخامس الابتدائي، وما يعادلهما من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف السادس الابتدائي وما يعادله من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الأول الإعدادي العام والرياضي وما يعادله.. من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 10 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للصف الثاني الإعدادي العام والرياضي وما يعادله.. من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للنقل الإعدادي المهني من الخميس 11 مايو حتى الثلاثاء 16 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية من الأربعاء 17 مايو حتى الثلاثاء 23 مايو.

- امتحانات الترم الثاني 2023 للتعليم الفني من السبت 6 مايو حتى الأربعاء 17 مايو.