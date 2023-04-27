خبير اقتصادي يرصد محاور تنمية سيناء صناعيًا وزراعيًا وعمرانيًا

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي في جامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إنه بعد مرور 41 عاما على تحرير سيناء، تحولت شبه جزيرة سيناء إلى جنة مصر، بفضل وضع خطط تنميتها على رأس أولويات القيادة السياسية، موضحا أن أرض الفيروز أصبحت تضم المجمعات الصناعية والزراعية والمجتمعات العمرانية الحديثة وزادت نسبة الأراضي الزراعية المستصلحة بها، إضافة إلى تنمية ومد الطرق والجسور والأنفاق وكافة أوجه التنمية الاقتصادية.

وأشار غراب، إلى أن ما حدث على أرض سيناء من تنمية اقتصادية خلال 9 سنوات مضت وضعها على خارطة التنمية، موضحا أن المشروعات القومية في سيناء ومدن القناة سيكون لها دور مهم في زيادة الإنتاج الإجمالي المحلي ،وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة الدخل القومي المصري، مضيفا أنه تم إطلاق مشروعات قومية في جميع القطاعات باستثمارات تفوق 700 مليار جنيه، وتم تذليل كافة العقبات لجذب الفرص الاستثمارية فتحولت لمنطقة جاذبة للاستثمارات، حتى وصل حجم الاستثمارات العامة بسيناء ومدن القناة خلال العام المالي 2021/2022 إلى 45.1 مليار جنيه.

اقتصادي: تنمية سيناء صناعيا وزراعيا وعمرانيا.. عبور جديد

وأوضح غراب، أن من أهم المشروعات القومية العملاقة في سيناء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تعد وجهة استثمارية واعدة جاذبة للاستثمار الأجنبي، موضحا أنها أنشئت على مساحة 460.6 كيلومتر مربع، وتشمل على 250 منشأة صناعية وخدمية، وفرت 100 ألف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة بطول 72 كيلو متر والتي زادت من الدخل القومي لقناة السويس، إضافة إلى إطلاق 8 مشروعات ومناطق صناعية على خريطة الاستثمار الصناعي بها، وافتتاح 3 مراكز لخدمة المستثمرين بسيناء تقم الخدمات لأكثر من 8800 شركة.

ومن ناحية التنمية الصناعية لسيناء، تابع «غراب»، أن سيناء تضم العديد من المشروعات الصناعية التي زادت من الدخل القومي بينها مصنع الرخام والجرانيت برأس سدر، ومجمع الصناعات الصغيرة بجنوب الرسوة ببورسعيد، والمجمع الصناعي للرخام بجفجافة، ومصنع أسمنت العريش، وبيراميدز لإنتاج الإطارات، ومصنع تصنيع وتعبئة الأسماك بالقنطرة، ومجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، إضافة لتمويل 47 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بـ2 مليار جنيه، وتمويل 5428 مشروعا من مشروعات «مشروعك»، التابع لوزارة التنمية المحلية"، والموافقة على تمويل 788 مشروعا آخر.

زيادة المساحة الزراعية في سيناء إلى 1.1 مليون فدان

وفيما يخص التنمية الزراعية قال «غراب»، إن المساحة الزراعية في سيناء زادت حتى وصلت لـ 1.1 مليون فدان بينها 239 ألف فدان مزروع حتى مارس 2022، إضافة لافتتاح الرئيس محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي سيكون لها دور كبير جدا في زيادة الدخل القومي باستصلاح 456 ألف فدان في سيناء، إضافة لمحطة معالجة مصرف المحسمة لزراعة 60 ألف فدان لبلوغ طاقتها الإجمالية إلى مليون متر مكعب يوميا، إضافة لإنشاء 9900 حوض سمكي ضمن مشروعات الاستزراع السمكي، وإنشاء 18 تجمعا زراعيا، وتنمية بحيرة البردويل، وجار إنشاء 8 قرى للصيادين.

رفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق

وعلى صعيد البنية التحتية، أكد «غراب»، أن الإحصائيات الرسمية رصدت تنفيذ ورفع كفاءة 5 آلاف كيلومتر من الطرق والأنفاق وشبكة نقل عملاقة لربط سيناء بمدن القناة والدلتا، إضافة إلى مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يربط مدن القناة بباقي المحافظات، وإنشاء 5 كباري عائمة، وإنشاء 5 أنفاق أسفل قناة السويس خلال ست سنوات تكلفت 30 مليار جنيه، وتطوير 6 مطارات، وإنشاء مطار البردويل الدولي، وإنشاء وتطوير 8 موانئ بحرية، وتطوير 3 منافذ برية في رفع وطابا والعوجة، إضافة إلى نفق الشهيد أحمد حمدي 2 والذي يربط القاهرة بمحافظات القناة الثلاث أسفل المجرى الملاحي لقناة السويس .