قافلة طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية في 3 قرى بالشرقية

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية في تنظيم قافلة طبية جديدة بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 114 مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتى الهجارسة وابن العاص مركز كفر صقر، وقرية أبو متنا مركز ديرب نجم.

تلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجاً واستمرارا للدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا الى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

تضمنت القافلة توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك)، بالإضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

وقال عبدالحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

مشروعات خيرية في الشرقية

أكد اللواء ممدوح شعبان، مديرعام الأورمان، أن الجمعية بمحافظة الشرقية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.