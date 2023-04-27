سعر أردب القمح 2023.. زيادة كبيرة وحوافز إضافية تشجيعا للمزارعين

سعر أردب القمح 2023 سجل زيادة تشجيعا للمزارعين على زيادة نسب التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من أجل تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح المحلي.

سعر أردب القمح 2023

وطبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية قرار مجلس الوزراء المصري، بتحفيز المزارعين على التوريد من خلال زيادة سعر أردب القمح 2023 إلى 1500 جنيها بدلا من 1250 جنيها من خلال إقرار حافز إضافي في سعر الأردب المورد من المزارع، ليصبح سعر أردب القمح وفقا لدرجة النقاوة كالتالي:

1500 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 23.5 قيراط.

1475 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 23 قيراط.

1450 جنيها سعر أردب القمح درجة نقاوة 22.5 قيراط.

الجهات المسموح للقمح

وحددت وزارة التموين أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري، وذلك من خلال لجان مختصة باستلام الأقماح؛ يتم تشكيلها من عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضو من الجهة التسويقية وعضو من الجمعية القبانية «وزان معتمد».

حظر تداول القمح

وحذرت وزارة التموين تداول القمح المحلي من مكان إلى آخر إلا من خلال تصريح وموافقة من مديرية التموين التابع لها، وحذر القرار أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامها، كما حظرت وزارة التموين على أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة العلف.