محمد منير: أحقق حلمي بالغناء في سيناء «أرض الأبطال»

تنتعش أرض محافظة شمال سيناء، مساء اليوم بعودة الفن والزيارات على أرضها من جديد، احتفالا بعيد تحرير سيناء، حيث يشارك عدد من الفنانين ولاعبي الكرة والمشاهير في الفن والرياضة والإعلام، على رأسهم الفنان محمد منير على أرض سيناء في حفل ساهر بقرية سماء العريش، يرافقه عدد من الشعراء وفرقة سيناء للفنون الشعبية والتراث السيناوي.

محمد منير: غنائي على سيناء أرض الأبطال حلم شخصي

وقال الفنان محمد منير على هامش وصوله إلى أرض سيناء، إنه جاء خصيصا ملبيا الدعوة للغناء من أجل هدفين، الأول للمشاركة في احتفالات سيناء وعودة الهدوء وتوصيل رسالة للعالم بأن سيناء الآن من أكثر المناطق أمنا وأمانا وهدوءا، والثاني شخصي جدا، وهو أن يكون قد غنى على كل شبر في مصر وعلى رأسها سيناء أرض الأبطال.

محمد منير وحنين للغناء في سيناء

وأضاف محمد منير: «لقد سبق لي أن غنيت في جميع المحافظات المصرية، سواء قبلي وبحري، والصعيد ومطروح ومدن القناة، وكنت أشعر بحنين أن أغني على أرض سيناء، أرض الأبطال التي ارتوت بدماء الشهداء، فجاءت الفرصة ولبيت الدعوة، وأنا سعيد أننى على أرض سيناء، وأستعد أن امتع الجماهير الكبيرة المحتشدة في كل مكان».

رسالة حب من أهالي سيناء

وقال محمد البيك أحد أهالي العريش إن وجود فنانين كبار مثل محمد منير على أرض سيناء يزيد من أسهم المحافظة، وتغيير النظرة التي كانت في السابق، فإن الرسالة القوية التي يقدمها محمد منير هي أعظم رسالة حب من أهالي سيناء لجموع السعب المصري

وقالت أم ريناد إحدى السيدات أنها جاءت لتحضر حفل محمد منير وتسمع منه الأغانى التي كانت تتابعها على اليوتيوب، وتريد أن يغني «سو يا سو حبيبي رجعوه، وليس خطفوه» مؤكدة أن سيناء الآن تعيش لأول مرة سعادة وفرحة كبيرة جدا، وتولد من جديد.

وأكد ناصر العزازي أحد أبناء العريش، أن وجود محمد منير وغيره من المشاهير يعطى جموع الشعب المصري رسالة اطمئنان، ويرد على المغرضين من أعداء الوطن.