تفاصيل مشاركة محمد منير ومحمود التهامي وهشام الجخ في احتفالات تحرير سيناء

تحتفل محافظة شمال سيناء، اليوم الثلاثاء 25 أبريل، بذكرى تحرير سيناء، من خلال تقديم العديد من النشاطات المختلفة سواء فنية أو رياضية أو غيرها من الأنشطة.

تفاصيل الحفلات الفنية

ومن ضمن النشاطات، تقديم عدد من الحفلات الغنائية، أبرزها حفل للكينج محمد منير، ويحيي أيضا في الحفل الشيخ محمود التهامي الحفل بعدد من الابتهالات والمطرب والملحن هيثم نبيل يشارك بعدد من الأغاني أيضا، والمقرر إقامتها الخميس المقبل 27 أبريل كما أعلنت المحافظة في بيان صحفي لها.

ومن ضمن المشاركين في حفل غدا الشاعر هشام الجخ والذي أعرب عن سعادته بالمشاركة وكتب على «فيس بوك»: «وحشونا أهلنا في سيناء أتشرف بحضراتكم الخميس 27 أبريل 2023 أهل الكرم والخير والعهد والشهامة».

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية وسباق الهجن عدد كبير من الفنانين ومن بينهم المخرج محمد سامي، إيمان العاصي، إدوارد، نضال الشافعي وغيرهم من الفنانين.

يذكر أن سباق الهجن يقام بالتعاون بين مجلس القبائل والعائلات المصرية ووزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والثقافة.