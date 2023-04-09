طارق الشناوي: صوت محمد منير وأشعار الأبنودي لعبا دورا مهما في مسلسل عملة نادرة

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي بمسلسل عملة نادرة، ودور أحمد عيد الذي غيّر جلده في المسلسل المعروض ضمن السباق الرمضاني الحالي.

وقال «الشناوي»، في كلمته بندوة أقيمت في جريدة «الوطن»، اليوم الأحد: «أحمد عيد ليس مجرد فنان كوميدي موهوب قرر أن يلعب دورًا تراجيديًا، فهو كوميديان يتمتع بالهدوء، وعندما جاءت الفرصة له للعب دور مختلف تمامًا عن أدواره المعتادة كان أداؤه رائعًا، وأنا أعتقد أن الممثل الموجود داخل الفنان أحمد عيد، والذى رأيناه في هذا الدور، هو ما سيعطيه عمرًا قادمًا».

الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل عملة نادرة

كما تطرق طارق الشناوي للموسيقى التصويرية الخاصة بالمسلسل وتترات محمد منير، موضحا: «صوت محمد منير وأشعار الأبنودي لعبا دورًا مهمًا جدًا في المسلسل، خاصة أن القائمين على العمل عادوا إلى تراث قديم لديه القدرة على التعبير عن أحداث المسلسل، إضافة إلى أن الموسيقى التصويرية رائعة، فالمسلسل في إطار مراهنات المخرج ماندو العدل، وبالنظر لما حققه حتى الآن فهو ناجح جدًا، وأراه مسلسلًا مهمًا».

قضايا المرأة في الدراما

وعن تناول قضايا المرأة في الدراما وقال طارق الشناوي: «أرى أن المرأة طوال الوقت لا تختفي من الدراما ودائمًا ما يتم تقديمها مع اختلاف وجهات النظر واختلاف القوالب التى يتم تقديمها فيها، ولكن الآن بدأت تكون هناك قضايا لها مساس بالمرأة بشكل أكبر، ولكني أحذر من أنه إذا قُدمت المرأة بشكل سلبي فهذا لا يعني أن ذلك إهانة للمرأة، فالدراما يجب أن تكون قماشتها واسعة جدًا وتتحمل تقديم امرأة سلبية، ويجب التفرقة بين تقديم العادة السيئة وبين الترويج لها، وأرجو من المنظمات النسائية ألا تنزعج لو قُدمت امرأة منحرفة مثلًا في عمل درامى ما، فالدراما دورها مواجهة هذه الظواهر، ونحن يجب أن نتحرر، خاصة الممثل والمخرج، من هذه السطوة تجاه مناقشة السلبيات والعادات السيئة، في النهاية المعالجة هى الأهم».