ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات عائلية في الشرقية 

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ربة منزل على يد زوجها في الشرقية، إذ تبلغ لمركز شرطة فاقوس بمديرية أمن الشرقية بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها.

وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة «زوج المجني عليها».

اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لوجود خلافات عائلية، وأضاف بحدوث مشادة كلامية بينهما قام على إثرها بالتعدي عليها بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.