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أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات ومكاسب سوقية 12 مليار جنيه

كتب:

وليد عبد السلام
12:11 م | الخميس 27 أبريل 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 1.54%، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.91% إلى مستوى 3040.85 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي 12 مليار جنيه.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.64%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.07%، عند مستوى 4627.81 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.29% عند مستوى 3127.39 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 1.1 مليار جنيه من خلال التداول على 295.4 مليون سهم عبر تنفيذ 37.307 ألف صفقة.

رأس المال السوقي يربح 12 مليار جنيه

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 12 مليار جنيه في أول جلسة تداول بعد إجازة عيد الفطر، مسجلا في الوقت الحالي 1.141 تريليون جنيه.

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بقلم وليد عبد السلام