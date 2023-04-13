أخبار البورصة المصرية.. مكاسب سوقية 32 مليار جنيه في ختام التعاملات

اختتمت البورصة المصرية تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تباين، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.95% عند مستوى 17086.35 نقطة؛ لتحقق البورصة مكاسب سوقية 32 مليار جنيه في ختام التعاملات.

أخبار البورصة المصرية.. مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 0.98%

فيما هبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.14%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 6969.83 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» مرتعفًا عند مستوى 2969.59 نقطة بنسبة 0.43%، ضمن أخبار البورصة المصرية.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1.36%

أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1.21%، ليغلق عند 2979.53 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.6 مليار جنيه، من خلال التداول على 333.85 مليون سهم، وتنفيذ 54.136 ألف صفقة، واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.114 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 32 مليار جنيه.