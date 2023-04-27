ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بسرقة آخر في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة؛ لقيامه بارتكاب واقعة سرقة بالإكراه.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات، كائنة بدائرة القسم، باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بطلق ناري «خرطوش» بالجسم.

بالانتقال وسؤاله قرر بقيام أحد الأشخاص «لا يعلم بياناته»، بالتعدي عليه بالضرب باستخدام فرد خرطوش كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها وكذا سرقة مبلغ مالي كرهًا عنه.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديده وأمكن ضبطه أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع والمُستخدم في ارتكاب الواقعة والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة.