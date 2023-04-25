سرقة سيارة ملاكي من قرية العزيزة بالدقهلية والأمن يُكثف البحث لضبطها

تبلغ للجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من أحد المواطنين بسرقة سيارة ملاكي، سوداء اللون بلوحات معدنية برقم 327814 مرور المنزلة موديل 2014، وأشار المبلغ عن وجودها قبل الاختفاء مباشرة في الشارع العام بقرية العزيزة مركز شرطة المنزلة، وتحرر المحضر رقم 3376 2023 جنح المنزلة.

اختفاء سيارة ملاكي

تلقت الجهات الأمنية بمديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة أول المنزلة بلاغا يفيد إبلاغ المواطن محمد محمد عبد الفتاح إبراهيم محمد، يقيم بقرية العزيزة مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، بسرقة سيارة ملاكي سوداء اللون، لافتا في البلاغ الى تواجدها قبل الاختفاء بشارع العمومي بقرية العزيزة نطاق المحافظة مركز المنزلة.

البحث عن السيارة المسروقة

وأبلغ المواطن عن مواصفات السيارة المسروقة والتي تحمل أرقام اللوحة المعدنية كالتالي 327814 ورقم الشاسية 1604229e، ورقم الموتور 14404543.

فيما تحرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 3376 2023 جنح مركز شرطة المنزلة واتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية لعمل نشرة بمواصفات السيارة لسرعة البحث عنها وضبط الفاعل