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ضبط 4535 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
01:58 م | الأربعاء 26 أبريل 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، في الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وجرى ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1453 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4535 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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بقلم محمد بركات