القبض على 5 تجار ألعاب نارية في حملة مكبرة بـ3 محافظات
كتب:
محمد بركات
12:29 م | الخميس 27 أبريل 2023
ألعاب نارية- صورة أرشيفية
شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن (سوهاج - أسيوط - المنيا)، حملة مكبرة استهدفت عددا من حائزي وتجار الألعاب النارية.
وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
- ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) ، وبحوزتهم (17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).
- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزته (12000 قطعة ألعاب نارية متنوعة).
- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته (36 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 100 ألف قطعة مختلفة الأحجام).
وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.