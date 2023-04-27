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القبض على 5 تجار ألعاب نارية في حملة مكبرة بـ3 محافظات

كتب:

محمد بركات
12:29 م | الخميس 27 أبريل 2023
ألعاب نارية- صورة أرشيفية

ألعاب نارية- صورة أرشيفية

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن (سوهاج - أسيوط - المنيا)، حملة مكبرة استهدفت عددا من حائزي وتجار الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

- ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) ، وبحوزتهم (17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزته (12000 قطعة ألعاب نارية متنوعة). 

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته (36 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 100 ألف قطعة مختلفة الأحجام).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.

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بقلم محمد بركات