القبض على 5 تجار ألعاب نارية في حملة مكبرة بـ3 محافظات

شن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع مديريات أمن (سوهاج - أسيوط - المنيا)، حملة مكبرة استهدفت عددا من حائزي وتجار الألعاب النارية.

وأسفرت الجهود عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) ، وبحوزتهم (17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزته (12000 قطعة ألعاب نارية متنوعة).

- ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته (36 كرتونة ألعاب نارية بإجمالي 100 ألف قطعة مختلفة الأحجام).

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.