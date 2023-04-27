تجديد حبس مسجل خطر بتهمة حيازة 640 قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية 

أمر قاضي المعارضات، بتجديد حبس مسجل خطر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 640 قطعة ألعاب نارية بالإسكندرية، وطلبت النيابة من المباحث، سرعة التحريات حول النشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما ضبطت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، شخص يقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، له معلومات جنائية، خلال تواجده في دائرة القسم للإتجار في الألعاب النارية، وبالتفتيش عثر بحوزته على 640 قطعة ألعاب نارية، ومحدثات صوت مختلفة الأشكال والأحجام، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

عقوبة المتهم بحيازة الألعاب النارية

قال ياسر سيد، المحامي بالنقض، إن القانون وضع عقوبات صارمة لكل من يتاجر في الألعاب النارية أو يحتازتها دون الحصول على أي تصريح رسمي، ووفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته وفقًا للقانون رقم 21 لسنة 2018، يعاقب كل من يوجد بحوزته مفرقعات وألعاب نارية وغيره، بالسجن المؤبد، إلا في حالة أن يكون هناك تصريح يجيز حيازة تلك المواد.

وأضاف المحامي أنَّه في هذه الحالات تقضي المحكمة فضلًا عن هذه العقوبة «بمصادرة محل الجريمة، كما المباني أو المنشآت وغيرها وأيضًا أدوات النقل التي استخدمت في نقل هذه المفرقعات».