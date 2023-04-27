مواعيد قطار اليوم للعائدين من السودان لتسهيل انتقالهم للقاهرة

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنها تواصل اليوم تسيير عدد من الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب كثافة العائدين من السودان والدفع بعدد ثلاثة قطارات إضافية؛ لتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة والتي بدأت أمس الأربعاء.

واستمرارا لسلسلة الأخبار اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل رحلات اليوم الخميس وفق سكك حديد مصر، على هذا النحو:

وفق السكة الحديد، فإنه سيتم تشغيل قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة الذي يتحرك من أسوان اليوم الخميس الموافق 27 / 4 / 2023.

وأضافت سكك حديد مصر، أن القطار ستحرك من محطة أسوان في تمام الساعة 19:25 ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباح الجمعة.

قطارات إضافية

وأوضحت الهيئة أنها وضعت استعداداتها بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك في حال وجود كثافة.

وجاءت تلك الاستعدادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان.