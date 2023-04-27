محافظ الشرقية يتفقد تطوير طريق أبو حماد وإنشاء متنزه أمام قرية الشوبك

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال التطوير والتجميل الجارية بطريق أبو حماد / القرين التي تشمل رفع الأتربة والسفوحة من على جانبي الطريق ودهان البلدورات ورفع كفاءة أعمدة الإنارة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للطريق وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات

كلف المحافظ اللواء أيمن علي فهمي رئيس مركز ومدينة أبو حماد باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الانضباط للشارع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إنشاء متنزه للمواطنين بطول 550 مترا

توجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال انشاء متنزه للمواطنين بطول 550 متر وعرض 9 متر بطريق الزقازيق / أبو حماد بدءا من مدخل المدينة أمام قرية الشوبك وصولاً لموقف مدينة أبو حماد وبتكلفة 5 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يضم حديقة بنجيل صناعي وأعمدة ديكوريه وأحواض زهور وأماكن لجلوس المواطنين ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق، واستكمالاً لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية.

شدد محافظ الشرقية على الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال بسرعة الانتهاء منها طبقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بالمواصفات الفنية وإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على المتنزه تماشيا مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال التطوير والتجميل الجارية بشارع الجلاء بمدينة الزقازيق ، حيث أوضحت المهندسة لبنى عبد العزيز نائبة المحافظ أنه تم الانتهاء من رفع الأكشاك وتوسعة الطريق لإقامة حدائق ومتنزهات للمواطنين وأماكن انتظار للسيارات وذلك بعد أن تم توفير أماكن بديلة لأصحاب الاكشاك المرفوعة مراعاة للبعد الاجتماعي وحفاظا على الاستقرار الأسري لأصحابها ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري للشارع باعتباره أحد أهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة وجاري تكثيف الأعمال للانتهاء من تتفيذ المرحلة الأولى لأعمال تطوير الشارع .

كلف المحافظ العميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان بالتنسيق مع المحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق والأستاذ رضا بكري رئيس حي أول بمتابعة الشركة المسند لها اعمال التطوير والتجميل وتذليل كافة العقبات امامها مع إلزامها بالجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعى لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل على تخفيف حدة الزحام بها فضلاً عن تكثيف أعمال النظافة ورفع الاشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.