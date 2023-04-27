إحالة 45 من العاملين بقطاع الصحة للتحقيق في الشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية المختلفة للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم والتقصير في تقديم الخدمات للمواطنين.

تكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المفاجئ

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار بتكثيف أعمال لجان المتابعة والمرور المُفاجيء على المنشآت الخدمية المختلفة لتحقيق الإنضباط في منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

عدم تواجد 17 من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قام الأستاذ عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام بتشكيل عدة لجان من إدارة المتابعة الميدانية للمرورعلى المنشآت الخدمية في مركز مشتول السوق لمتابعة سير انتظام العاملين بها والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة.

وأسفرت أعمال اللجان عن رصد عدم تواجد 17 من العاملين بمقر المركز الطبي بكفر إبراش التابع للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل، وعدم تواجد 2 من العاملين بمقر الوحدة الصحية التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور 5 من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب.

كما تبين عدم تواجد 16 من العاملين بمقر الوحدة الصحية بقرية المناصرة التابعة للإدارة الصحية بمشتول السوق وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد ترك العمل كما تبين عدم حضور 4 من العاملين بالوحدة وتم التسديد قرين أسمائهم بما يفيد الغياب، وعدم تواجد عامل بمقر مركز شباب قرية نبتيت التابع لإدارة الشباب والرياضة بمشتول السوق وتم التسديد قرين اسمه بما يفيد ترك العمل.

وقرر محافظ الشرقية إحالة العاملين غير الملتزمين للتحقيق في المخالفات الواردة بالتقرير لاتخاذ ما يلزم قانوناً حيالهم.