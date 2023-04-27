حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور في القاهرة 

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمنطقة مدينة نصر في القاهرة، واعترف المتهمان أمام النيابة بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار مهجور بمدينة نصر، وتم ضبطهما حال التنقيب عن الآثار داخل العقار، وبالتفتيش عُثر على حفرة بعمق 15 مترا وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وتم إحالة المتهمين للنيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه

وقال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن القانون المصري يواجه جرائم التنقيب عن الآثار بعقوبات صارمة، ورغم ذلك ما زال البعض يقع في فخ الثراء السريع، دون الاكتراث بالعقوبات الرادعة، كما جاء في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والتي نصت على: «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن عقوبة من حفر خلسة للتنقيب عن الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار، يتم التحفظ على أعمال الحفر والسيارات المستخدمة في الجريمة، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.