مصرع شاب انهارت عليه حفرة خلال التنقيب عن الآثار في عين شمس

لقي شاب مصرعه اختناقًا داخل حفرة أثناء التنقيب عن الآثار في عين شمس، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه

بداية البلاغ

وردت معلومات وأكدت صحتها تحرياتها ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس مفادها انهيار حفرة علي أحد الأشخاص داخل منزل أثناء التنقيب عن الآثار، وبالانتقال تبين العثور على حفرة داخل المنزل، وتمكّنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة وتبين أنها لشخص يدعى «عمرو. ع.ع» 42 سنه، وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

وكشفت التحريات أنَّه لا توجد شبهه جنائية في الواقعة، وأنَّه أثناء تنقيب المتوفي عن الآثار انهارت الحفرة عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة.