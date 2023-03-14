عودة الحركة المرورية للطريق الزراعي بعد تصادم 3 سيارات في القليوبية

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من رفع آثار حادث تصادم 3 سيارات، أسفر عن إصابة 3 أشخاص على الطريق الزراعي بقليوب، وأمرت جهات التحقيق بندب المهندس الفني لفحص الحادث وبيان أسبابه والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم.

تصادم 3 سيارات على الزراعي في قليوب

وتعطلت الحركة المرورية علي طريق مصر الإسكندرية الزراعي فى نزلة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية بسبب حادث تصادم 3 سيارات في اتجاه القاهرة، ونتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج واتخاذ اللازم، وأمرت جهات التحقيق يطلب تحريات المباحث وسؤال المصابين.

تفاصيل تصادم 3 سيارات بقليوب

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بنزلة كوبرى قليوب بالطريق الزراعي بمحافظة القليوبية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين اصابة 3 أشخاص تم اسعافهم ورفع تلفيات وآثار الحادث إلى جانبى الطريق لسهولة الحركة المرورية وعدم تعطل مصالح المسافرين وأصحاب السيارات

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بالتحفظ علي السيارات المتسببة في الحادث وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث وطلب تحريات المباحث.