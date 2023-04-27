إنقاذ حياة طفلة وزنها 900 جرام بعد 41 يوما في مستشفى بالإسكندرية

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية برعاية أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة وإشراف الدكتورة ميرفت السيد، وكيل المديرية للطب العلاجي التعافي تماما لمولودة وخروجها من قسم المبتسرين بمستشفى العوضي للنساء والتوليد بعد صراع مع المرض استمر 41 يوما منذ ولادتها ليتم إنقاذها ووضعها علي جهاز التنفس الصناعي.

وبدأ على الفور عمل جميع الفحوصات والتحاليل و استدعاء الأطباء المختصين ليتم فصلها تدريجيا وتعافيها وخروجها.

طفلة توأم بوزن 900 جرام

وقال الدكتور أمل الشبراوي، مدير مستشفى العوضي، إن المولودة تم دخولها قسم المبتسرين بالمستشفى عقب ولادتها بمستشفى خاص كتوأم ثان وبوزن 900 جرام ليتم تعافيها بعد 41 يوما من العمل المتصل على مدار الساعة.

تفاصيل الرعاية الصحية للطفلة

وأضافت الشبراوي في بيان، أنه قد المتابعة من قبل فريق عمل متخصص بقسم المبتسرين برئاسة الدكتور أحمد مجدي، رئيس قسم الأطفال وحديث الولادة وفريق عمل متكامل من أطباء الأطفال والمبتسرين والتمريض والخدمات الطبية المعاونة بالاضافة الي فريق الصيدلة الإكلينيكية.

وأشارت إلي أنه تم نقل دم وبلازما وتم إعطاؤها العلاج اللازم لها لتتم يومها الـ42 بمنزل أسرتها بعد خروجها بحمد الله بصحة جيدة.