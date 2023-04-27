حدّدت وزارة الصحة والسكان عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية، ومن بينها عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ في 2023 ومواعيد العمل.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ في 2023 ومواعيد العمل

وبحسب مديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ في 2023 ستكون بمكاتب الصحة التالية:

- مكتب صحة كفر الشيخ أول.

- مكتب صحة دسوق أول.

- مكتب صحة مطوبس.

- مكتب صحة الحامول.

- مكتب صحة فوه.

- مكتب صحة قلين.

- مكتب صحة بيلا.

- مكتب صحة سيدي سالم.

تزويد مكاتب الصحة بجميع الأمصال والتطعيمات الإلزامية

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه جرى تزويد مكاتب الصحة بجميع الأمصال والتطعيمات الإلزامية للحجاج والمعتمرين من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر الى الأراضي المقدسة، وذلك بعد إعلان عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمحافظة كفر الشيخ في 2023 ومواعيد العمل من قبل وزارة الصحة والسكان.

وأوضح المصدر، أن مكاتب صحة المسافرين التي تم تحديدها بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، تعمل طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تطعيمات الحج والعمرة الإلزامية قبل السفر

وحدّدت المملكة العربية السعودية عدداً من التطعيمات الإلزامية التي يجب أن يحصل عليها جميع الحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة، وهي كالتالي:

1- لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

2- التطعيم الرباعي

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

3- التطعيم الفيروس الثلاثي

هو تطعيم يحصل عليه الحجاج والمعتمرين قبل السفر بـ15 يوماً، لجميع الفئات العمرية.

4- تطعيمات فيروس كورونا

كما يجب أن تتضمن الشهادة الصحية حصول الحجاج والمعتمرين على أي من تطعيمات فيروس كورونا «فايزر، جونسون، موديرنا، آسترازينكا» المعتمدين بالأراضي السعودية.