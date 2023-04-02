وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن المرحلة الثانية لتسجيل حجاج الداخل

دشنت وزارة الحج والعمرة السعودية المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم أداء الفريضة قبل 5 سنوات أو أكثر.

وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل

وبحسب بيان وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الأحد، فإنَّه بتدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجاج الداخل الذين تنطبق عليهم الشروط ويحق لهم التقدم لأداء الفريضة مرة أخرى ولديهم الرغبة والقدرة على ذلك، عليهم المسارعة في التقديم من خلال موقع الوزارة أو تطبيق «نُسُك».

كما أكدت وزارة الحج والعمرة على إتاحة الفرصة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لأداء الفريضة لمن سبق لهم الحج طالما مر على ذلك 5 سنوات على الأقل، بشرط ألا يقل العمر عن 12 عاما هجريا، وأن تكون الهوية أو البطاثة الشخصية «سارية» حتى نهاية شهر ذي الحجة كحد أدنى، وأن يتمتع صاحب الطلب بصحة جيدة مع خلوه من الأمراض المزمنة الحادة أو الأمراض المعدية.

عدد مرافقين 13 فردا للحجز الواحد

ولمزيد من التيسير، سمحت وزارة الحج والعمرة السعودية بإضافة حتى 13 مرافق في الحجز الواحد بما فيهم «المَحرم» طالما في رفقة واحدة، موضحة أن إضافة مرافقين أو محرم أمر اختياري، بل يمكن استثناء المحرم من الشروط أي يسمح له بالحج حتى لو سبق له أداء الفريضة خلال فترة أقل من 5 سنوات ولكن يتقدم بطلب استثناء.

وعن تسجيل حجاج الداخل، أتاحت وزارة الحج والعمرة السعودية للمتقدمين الاختيار بين 4 باقات، مع إتاحة المقاعد وفقا لأولوية التسجيل، على اعتبار حجز جزء منها خلال المرحلة الأولى من التقديم المخصصة لمن لم يسبق لهم أداء الفريضة قط.

وبالنسبة لإصدار التصاريح، أوضح بيان وزارة الحج والعمرة موعد بدء الإصدار في الـ 15 من شوال، وذلك بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات مثل لقاحات «كورونا» و«الحمى الشوكية» و«الأنفلونزا الموسمية».

شروط التسجيل من وزارة الحج والعمرة

وتابعت الوزارة، بأنه للتسجيل على المتقدم أن يقوم بذلك بشكل مباشر بدون وكلاء أو وسطاء وبرقم موبايل لم يسبق استخدامه بحجز آخر، وأنَّه أي محاولة للحجز أو طلب بدون تلك الشروط لن يتم استقباله، مشددة على ضرورة سداد القيمة خلال 72 ساعة من خلال أنظمة السداد الإلكترونية لتفادي الإلغاء التلقائي.

كما بينت أنّه عند الرغبة في الإلغاء أو عدم القدرة على الحضور لأي سبب، فإنَّ وزارة الحج والعمرة تتيح الاسترجاع، ويمكن للمتقدم الإطلاع على الشروط والأحكام قبل التقديم أو من خلال القسم المختص بلوحة المستخدم.