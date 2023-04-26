عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي لقاحات الحج والعمرة بالمحافظات

حددت وزارة الصحة والسكان عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة على مستوى الجمهورية، موضحة في تقرير رسمي أن هناك مجموعة من التطعيمات الإجبارية التي يجب الحصول عليها قبل السفر للحج أو العمرة، مشيرة إلى أهمية اكتمال الجرعات اللازمة وهي جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات، والحصول على شهادة تلقيح، لافتة الى أنه لابد من مضي 6 أشهر على آخر جرعة من لقاح كورونا.

عناوين مكاتب التطعيم الدولية لتلقي تطعيمات الحج والعمرة

وتابعت وزارة الصحة والسكان: هناك تطعيم ضد الالتهاب السحائي وتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، موضحة أن هذه التطعيمات بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية، مطمئنة كافة الحجاج من توافر اللقاحات والتطعيمات في مراكز تلقي اللقاحات الدولية، وهي 160 مكتبا موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، مشيرة الى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيمات للسفر من خلال الخط الساخن لوزارة 105.

التطعميات المطلوبة للحجاج

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية الاازمة خلال فترة الحج أو العمرة للوقاية من الأمراض المعدية ومراجعة البعثة الطبية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية المختلفة.