تفاصيل مقتل شاب في حفل زفاف بالمنوفية.. طعنة خنجر أنهت حياته

شهدت قرية شبراباص التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، مصرع شاب طعنا بآلة حادة على يد شاب آخر، خلال حضوره حفل زفاف في القرية، وسط حالة من الصدمة الكبيرة من المعازيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد مغربي رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

بالانتقال والفحص، من القوة الأمنية بمركز شبين الكوم، تبين أن المجني عليه يدعى «ح.ش» ويبلغ من العمر 20 عاما، وتبين قيام المتهم بقتله باستخدام «خنجر» بسبب وقوع خلافات بينهما.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم بهذه الجريمة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مقتل شاب على يد آخر باستخدام آلة حاد

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل شاب على يد آخر باستخدام آلة حادة بسبب خلافات بينهما، وجرى إلقاء القبض علي المتهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.