«الزراعة»: زيارة مفاجئة لوادي النطرون لمتابعة أعمال حصاد وتوريد القمح

أجرى الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية لشؤن المديريات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، زيارة مفاجئة للإدارة الزراعية بوادي النطرون في محافظة البحيرة، لمتابعة حصاد وتوريد القمح لهذا العام، رافقه المهندس صبحي لاوندي مدير الإدارة الزراعية بوادي النطرون، حيث زارا صوامع الغلال لمتابعة عملية فرز واستلام الاقماح وتيسير عملية التوريد على المزارعين والعمل على تذليل أية معوقات تواجه المزارع أثناء التوريد.

متابعة موسم حصاد محصول القمح

كما قام رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، بجولة داخل زمام وادي النطرون لمتابعة حصاد ودرس محصول القمح، وتم المرور بزمام جمعية الحمراء الزراعية وتفقد بعض المزارع الموجودة بزمام الجمعية كما تم المرور بزمام جمعية بنى سلامة الزراعية.

التواجد مع المزارعين في جميع المحافظات

جاء ذلك بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لقيادات الوزارة بالتواجد مع المزارعين في جميع المحافظات، لمتابعة حصاد وتوريد القمح، وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة.