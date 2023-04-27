محافظ بني سويف يكرم طالبا أزهريا لفوزه بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن

كرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الشيخ نادي سعد جابر، طالب الماجستير بالأزهر الشريف، بعد فوزه بالمركز الأول في المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريمة، والتي نظمتها المملكة الأردنية الشقيقة، وشارك فيها متسابقون من أكثر من 40 دولة عربية وإسلامية.

محافظ بني سويف يستقبل الشيخ نادي سعد جابر

جاء ذلك خلال استقبال محافظ بني سويف الشيخ نادي سعد من ذوي الهمم والبصيرة وبحضور شقيقه، معربا عن سعادته البالغة لتكريمه للمرة الثانية، بعد لقائه به في شهر أبريل العام الماضي، على خلفية تكريمه كأحد النماذج المشرفة في احتفالية ليلة القدر «رمضان قبل الماضي» التي نظمتها وزارة الأوقاف، وحضرها الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

الشيخ نادي سعد يعرب عن تقديره للمحافظ

وعبر الشيخ نادي عن تقديره للمحافظ، لحرصه على لقائه وتهنئته وتكريمه مرتين خلال أقل من عام، مشيرا إلى أنه يستشعر فضل الله أن وفقه ويسر له حفظ كتابه واتقانه، بما يمثل دافعا قويا لتحقيق حلمه بأن يصبح داعية إسلامي، لنشر تعاليم الدين السمحة وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الإسلام

تجدر الإشارة إلى أن الشيخ نادي من ذوي الهمم والبصيرة «كفيف» من أبناء سمسطا، حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع، وحاصل على ليسانس شريعة وقانون من جامعة الأزهر، مثل مصر في المسابقة الهاشمية لحفظ القرآن الكريم ، بناء على ترشيح وزارة الأوقاف، بعد فوزه في مسابقة حفظ كتاب الله، وتكريمه خلال احتفالية ليلة القدر التي نظمتها وزارة الأوقاف في رمضان 1443هـ ، وفي حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.