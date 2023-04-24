المصري الفائز بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن: تفوقت على 45 مشاركا

قال الشيخ نادي سعد جابر، الطالب من ذوي البصيرة، الحاصل على المركز الأول بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن بالأردن، بعد منافسة كبيرة ضمت مشاركين من 45 دولة مختلفة، إنّه جرى ترشيحه للمشاركة في المسابقة من قبل وزارة الأوقاف في شهر رجب الماضي، ليبدأ الاستعدادات فورا، وراجع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع.

الطالب: حصلت على المركز الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، «سبق لي الحصول على المركز الثاني في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية ودبي الدولية للقرآن الكريم، وبالتالي كنت طموحا في الحصول على المركز الأول، وخاصة أن مصر يمثلها متسابق واحد فقط».

وتابع «في العام الماضي حصلت على المركز الأول في مسابقة وزارة الأوقاف المصرية، وكرمني الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمسابقة الهاشمية كانت تختلف عن أي مسابقة من حيث توزيع الدرجة، كان هناك 60 درجة للحفظ، و10 درجات بأكملها للوقف والابتداء، وهذا الرقم مخيفا، فليس هناك محكما واحدا من دولة واحدة بل قرابة 6 محكمين من دول مختلفة، فلا يعلم المتسابق ما الذي سيحسب له، وما الذي لا يحسب له، وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمصريين المقيمين بدولة الأردن، فقد كانوا عاملا أساسيا في إزالة الرهبة من قلبي، وتمكنت من خلالهم في إمامة المصلين أثناء وجودي في أحد المساجد بالمملكة الأردنية الهاشمية».

وأوضح «جابر»، أنه بدأ في حفظ القرآن الكريم في عمر 5 أعوام، بمساعدة أسرته وجده لوالدته حتى نجح في حفظ القرآن الكريم في عمر 7 سنوات، والتحق بالأزهر الشريف، وأتم حفظ القرآن بالقراءات السبع في الثانية عشرة من عمره.

الطالب: تفوقت دراسيا بجانب تفوقي في حفظ القرآن الكريم

ولفت الطاتلب إلى تفوق دراسيا مثلما كان متفوقا في حفظ القرآن الكريم، وحصل على المركز الثاني في الشهادة الإعدادية في الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، والثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، ليلتحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها وشارك في مسابقات محلية ودولية عديدة في حفظ القرآن الكريم.