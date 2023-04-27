مصرع شابين غرقا من قرية واحدة بأسيوط

لقي شابان من قرية المنشأة الصغرى التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط مصرعهما، اليوم الخميس، غرقا في بئر أحد المزارع بالفرافرة التابعة إلى محافظة الوادي الجديد.

عمل الشابين في المزارع

وقال محمد محمود، أحد أقارب المتوفين، إنهم من قرية المنشأة الصغرى التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، وهما محمد فتحى حمزة ومصطفى احمد عبد الحافظ، كانا يعملان في أحد المزارع بالفرافرة، ونزل أحدهما للاستحمام في بئر مياه مما أسفر عن غرقه، وحاول الآخر إنقاذه لكنه فشل في إنقاذه وغرق معه.

وأضاف أن قوات الإنقاذ النهري تمكنت من انتشال الجثماني من البئر، وتم نقلهما إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

الحزن يسيطر على القرية

تشهد قرية المنشأة الصغرى التابعة إلى مركز القوصية في محافظة أسيوط، حالة من الحزن الشديد والاتشاح بالسواد، عقب إعلان خبر وفاة الشابين محمد فتحي حمزة، ومصطفى أحمد عبد الحافظ، واصفين الشابين بأنهما من أسر متوسطة الحال تركا أسرهما وذهبا إلى الفرافرة لكسب الرزق الحلال لتوفير احتياجات ونفقات أسرهم.