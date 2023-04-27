توريد 1136 طن قمح للشون والصوامع في أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن كميات توريد القمح بلغت 1136 طنا و276 كيلو قمح للمواقع التخزينية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة والبالغ عددها 28 شونة وصومعة وهنجر ومركز تجميع منذ بدء موسم التوريد لموسم 2023 وحتى الآن .

متابعة يومية للتوريد

وأكد محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح والحصاد تتابع بصفة يومية من خلال التقارير اليومية لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية فضلاً عن تكليفه لمسئولي الزراعة والتموين ورؤساء المراكز والقرى بمتابعة عملية تسليم الأقماح والاطمئنان على تذليل كافة العقبات وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة على أن يتم رفع تقرير يومي بمساحات الأراضي التي تتم حصادها والأقماح التي تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع فضلاً عن مراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتطبيق العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون مؤكداً على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير التسهيلات والتيسيرات للمزارعين مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحفيز المزارعين والموردين.

انتظام أعمال التوريد

وأوضح الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط أن عملية توريد محصول القمح تتم بانتظام وفي سهولة ويسر دون أي شكاوى حتى الآن منذ بداية الحصاد وحتى التوريد خاصة مع المحفزات والتسهيلات التي أقرتها الدولة لتحفيز المزارعين حيث تم حصاد ما يقرب من 26 ألف و518 فدان حتى الآن كما تم توريد 30 طن و600 كليو بشون البنك الزراعي المصري فضلا عن توريد 322 طن و242 كيلو للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن) بالإضافة إلى توريد 783 طن و434 كيلو للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 1136طنا و276 كجم قمح.