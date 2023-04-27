حبس المتهم بسرقة آخر وإصابته بطلق خرطوش في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة آخر في القاهرة، وإصابته بطلق ناري «خرطوش» بالجسم، في القاهرة، وطلبت النيابة من المباحث سرعة الانتهاء من التحريات عن الواقعة، والنشاط الإجرامي للمتهم، لاستكمال التحقيقات.

بداية الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقيت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية بلاغ من أحد المستشفيات بمنشأة ناصر في القاهرة، باستقبالها لأحد الأشخاص، ومصاب بطلق ناري «خرطوش» بالجسم، وبسؤال المجني عليه قرر أن أحد الأشخاص لا يعلم بيانات عنه، قام بالتعدي عليه بالضرب، بفرد خرطوش بحوزته نتج عنه إصابته بطلق ناري وسرقة مبلغ مالي.

وبالتحريات جرى القبض على المتهم بالقاهرة، له معلومات جنائية، يقيم بمنشأة ناصر وبحوزته سلاح ناري فرد خرطوش محلى الصنع، واعترف بإصابة المجني عليه بطلق ناري وارتكاب واقعة سرقة بالإكراه، وإحالته للنيابة.

السجن المؤبد لحيازة البنادق الآلية

وقال الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك عقوبات مشددة بشأن تجارة وحيازة الأسلحة، وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، وقانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.

عقوبتها السجن والغرامة

وأوضح أن قانون الأسلحة والذخائر حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.

عقوبة البلطجة

وقال المحامي، إن القانون يعاقب كل يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، والسجن حسب نص المادة رقم 375 مكرر «أ»، وذلك لكل من ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه.