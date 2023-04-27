يهتم المواطنون بشمال سيناء معرفة أماكن وأنواع التطعيم التي حددتها مديريات الصحة، بناء على تعليمات وزارة الصحة المصرية والسعودية بخصوص تطعيم الحج.

«الوطن» تنشر أماكن وأنواع التطعيم بشمال سيناء من خلال الخدمة المقدمة إلى حجاج بيت الله الحرام بمدن وقرى المحافظة.

عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بمحافظة شمال سيناء في 2023 ومواعيد العمل

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، أن الوحدة الصحية بالحجر الصحي الكائن بحي الريسة غرب العريش، هو المكان المختص بالتطعيم واستخلاص الأوراق، بالإضافة الى مستشفى العريش العام، ومستشفى بئر العبد النموذجي.

تزويد مكاتب الصحة بجميع الأمصال والتطعيمات الإلزامية

وأكد مصدر طبي بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء، أنه جرى تزويد مكاتب الصحة بجميع التطعيمات المطلوبة الإلزامية للحجاج والمعتمرين من أجل الحصول على الشهادات الصحية قبل السفر الى الأراضي المقدسة، وذلك بعد إعلان عناوين مكاتب التطعيم للحج والعمرة بالمحافظة في 2023 ومواعيد العمل من قبل وزارة الصحة والسكان.

أوضح المصدر أن مديرية الصحة بشمال سيناء حددت مواعيد العمل وهي طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الجمعة، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً.

تطعيمات الحج والعمرة الإلزامية قبل السفر

وكانت المملكة العربية السعودية قد حدّدت عدداً من التطعيمات الإلزامية التي يجب أن يحصل عليها جميع الحجاج والمعتمرين القادمين من جميع أنحاء العالم قبل الدخول إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج أو العمرة، وهي كالتالي:

1- لقاح الإنفلونزا الموسمية

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ15 يوماً على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

2- التطعيم الرباعي

يجب التطعيم قبل موعد السفر بـ10 أيام على الأقل، لجميع الفئات العمرية.

3- التطعيم الفيروس الثلاثي

هو تطعيم يحصل عليه الحجاج والمعتمرين قبل السفر بـ15 يوماً، لجميع الفئات العمرية.

4- تطعيمات فيروس كورونا

كما يجب أن تتضمن الشهادة الصحية حصول الحجاج والمعتمرين على أي من تطعيمات فيروس كورونا «فايزر، جونسون، موديرنا، آسترازينكا» المعتمدين بالأراضي السعودية.