صندوق التأمين على الثروة الحيوانية يشارك بمهرجان الهجن في شمال سيناء

شارك فريق من العاملين بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية في القافلة الطبية البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وحضور سباق الهجن المقام بمدينة العريش بشمال سيناء وتم توزيع البروشورات ومواد الدعاية الخاصة بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية على الأهالي والعواقل وشيوخ سيناء المشاركين في المهرجان.

نشر ثقافة التأمين الصحي بين المربين

وقالت وزارة الزراعة، في بيان، إن ذلك يأتي في إطار التكليفات بنشر ثقافة التأمين الصحي العادي بين المربين والفلاحين منتجي الثروة الحيوانية، حيث تم عقد سلسلة من الندوات الإرشادية للمشاركين في المهرجان وتم توضيح مزايا التأمين الصحي العادي على الماشية وخاصة (الجمال، الأغنام والماعز) والمنتشر تربيتها بشمال سيناء وعلى الفوائد التي يقدمها الصندوق لعملائه من رعاية صحية بيطرية مجانية طوال فترة التأمين من خلال الوحدات البيطرية المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة.

صرف حصة من النخالة المدعمة

ولفتت الوزارة إلى صرف حصة من النخالة المدعمة من المطاحن الحكومية للحيوانات المؤمن عليها لدى الصندوق وكذلك التعويض بنسبة 100% من قيمة الحيوان الأساسية المؤمن عليه بها شريطة الالتزام بشروط وثيقة التأمين.