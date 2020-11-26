الشؤون الصحية بالشرقية: إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 12 منشأة غير مرخصة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بمشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن مشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية.

جاء ذلك بناء علي توجيهات د. هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات السيد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف علي المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 12 منشأة غذائية تعمل بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، منهم 7 منشآت بمركز فاقوس، 4 منشآت بمركز أولاد صقر، ومنشأة بمركز مشتول السوق، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة.

كما تم إعدام طن و161 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 105 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 59 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة مشتول السوق وأولاد صقر وفاقوس والحسينية.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية علي المجهود المبذول لصالح المواطنين بالمحافظة.

وكانت إدارة إدارة العلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية بفاقوس، شنت حملة للتفتيش علي معامل التحاليل الخاصة بمركز فاقوس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط معمل تحاليل خاص مخالف لاشترطات الترخيص، منها مخالفة تخصص ممنوح من قبل وزارة الصحة والسكان، وعدم وجود مدير فني للمعمل.

كما تمكن مفتشي الحملة من ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية، وعدد 2 شريط تحليل خاص بتحليل فيروس كورونا المستجد، غير مصرح به خارج المنشآت الصحية لوزارة الصحة المصرية، بالإضافة إلي وجود قربه دم مزدوجة معده للاستخدام، وذلك بخزينة سرية موجودة بالمكتب، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضر جنحة لسنه 2020، بمركز شرطة فاقوس.