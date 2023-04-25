محافظ الإسكندرية يعلن إعادة فتح شاطئ النخيل بعد عامين من الغلق.. اعرف الضوابط

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إعادة افتتاح شاطئ النخيل لاستقبال الرواد استعداد لموسم صيف 2023، وذلك بعد غلقه عامين بسبب كثرة حالات الغرق حيث شدد على أن يلتزم مستأجر الشاطئ بكافة الاشتراطات التي تضمن آمن وسلامة رواد الشاطئ.

50% تخفيض لسكان قرية النخيل

وأوضح المحافظ إنه حرصا علي ضمان حقوق الملاك بقرية النخيل فقد تم إلزام المستأجر بمنح ملاك الوحدات السكنية بقرية النخيل للشاطئ بتخفيض 50% على أسعار دخول الشاطئ

دخول ملاك القرية إلى شاطئ النخيل

لذلك وضعت محافظة الإسكندرية عدة بدائل في حالة توافر احد منها يستفيد فورا المالك بالتخفيض وهى :-

إظهار بطاقة الرقم القومي إذا كان مسجل بها أنه من قاطني النخيل.

أوصورة من عقد تمليك الوحدة السكنية.

أوإيصال مياه أو إيصال غاز أو إيصال كهرباء، يدل على إنه من قاطني النخيل

وبمجرد تقديم إحدى هذه المستندات أو أي مستند رسمي يدل علي إنه من قاطني قرية النخيل يحصل المالك من إدارة الشاطئ على كارنيه مميز للدخول به كل مرة الشاطئ ليكون إثبات ودليل على انه من قاطني النخيل.

هذا وقد كلف الشريف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمتابعة والإشراف على تنفيذ تلك التوجيهات حرصا على راحة الملاك.