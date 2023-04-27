محافظ كفر الشيخ: مزارعنا أرض خصبة لتدريب طلاب كلية الثروة السمكية

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن مزارع الأسماك بمحافظة كفر الشيخ، أرض خصبة لتعليم أبنائنا بشكل عملي، في علوم المصايد والثروة السمكية، التي تتيح لهم التطبيق العملي دون معاناة تذكر، واكتساب المزيد من الخبرات العملية، التي تؤهلهم طبقاً لمخرجات سوق العمل.

تخصيص موقع للتدريب العملي

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، أن ذلك تطلب منا تخصيص موقع داخل مزرعة الخاشعة السمكية، في مركز الحامول، بالمحافظة، بهدف القيام بتدريب الطلاب والطالبات، بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد، بجامعة كفر الشيخ، وذلك لأغراض علمية والقيام بعمل تجارب بحثية علي أرض الواقع، بما يخدم قطاع الثروة السمكية ويعمل علي تنميتها بشكلا فاعل ومتميز.

إنتاج البلطي والبوري والقراميط

الجدير بالذكر أن محافظة كفر الشيخ، تنتج نحو 45% من إنتاج الجمهورية من أسماك البلطي، والبوري، والقراميط، حيث تتوافر بها مقومات الاستزراع السمكي سواء وجود بحيرة البرلس علي مساحة 112 ألف فدان، وكذلك نحو 85 ألف فدان مزارع سمكية، علاوة علي امتداد سواحل المحافظة بالبرلس، ومطوبس، والواقعة علي مياه البحر الأبيض المتوسط بطول 118 كيلو متراً.