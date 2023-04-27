البرامج الدراسية في جامعات المعرفة الدولية.. بينها الإدارة الهندسية

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع اليوم، على قرارات مهمة، منها إنشاء مؤسسة جامعية جديدة باسم «جامعات المعرفة الدولية»، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدفع عملية التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وترصد بوابة «الوطن»، في السطور التالية البرامج الدراسية الجديدة التي تأتي في الجامعات المذكورة سلفًا.

البرامج الدراسية في «جامعات المعرفة الدولية»

وجاءت البرامج الدراسية في جامعات المعرفة الدولية، وفقا للبيان الصحفي لصادر عن مجلس الوزراء اليوم، كالتالي:

- برنامج إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المباني.

- برنامج الإدارة الهندسية.

- برنامج تصميم المنتجات.

- برنامج التسويق الدولي.

- برنامج إنتاج الأفلام.

- برنامج الأعمال الدولية في الأزياء.

- برنامج التسويق الرقمي.

- برنامج المالية.

قرارات مجلس الوزراء اليوم

أما عن أهم قرارات مجلس الوزراء اليوم، فهي كالتالي:

- تعديل قانون إنشاء النقابات الآتية «الموسيقية، السينمائية، التمثيلية».

- انضمام مصر إلى الصيغة المعدلة لاتفاق AFRA.

- إزالة النفع العام عن بعض مساحات مملوكة ملكية عامة في اسكندرية.

- نقل تبعية مستشفى القاهرة الجديدة من مديرية الشئون الصحية بالقاهرة، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

- إطلاق المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات.